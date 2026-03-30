زعيمة المعارضة في تايوان تزور الصين الأسبوع المقبل

في ظل توتر العلاقات، تعتزم رئيسة حزب كومينتانج المعارض في تايوان، التوجه إلى الصين خلال الأسبوع المقبل لأول مرة منذ 10 أعوام.

قال مكتب الشئون التايوانية في بكين، اليوم الاثنين، إن الحزب الشيوعي الصيني ورئيسه شي جين بينج دعيا رئيسة الحزب تشينج لي وون لزيارة البلاد من 7 حتى 12 أبريل المقبل.

وفي تايبيه، رحبت تشيج بالدعوة، وتعهدت بالعمل نحو علاقات سلمية عبر الحدود.

ولم يتضح ما إذا كانت ستلتقى بالرئيس الصيني جين بينج بعد زيارة شنغهاي و إقليم جيانجسو بشرق البلاد.

وكانت آخر مرة يزور فيها زعيم للحزب الموالي للصين في أواخر 2016، عندما توجهت هونج هسيو تشو إلى الصين.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا من أراضيها، وقد هددت بالسيطرة عليها حتى بالسبل العسكرية.

وتعتمد تايوان، على الأسلحة الأمريكية والدعم الأمريكي.