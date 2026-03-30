جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي

عُقد بمقر مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز، برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إذ ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المهمة الهادفة إلى استكمال البنية التحتية للمركز وتفعيل أنشطته البحثية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، وعضوية الدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتورة سحر محمد عمر، والدكتورة رانيا عزيز.

وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية، من بينها آليات توزيع وتعيين الفنيين بالمركز وفقًا لاحتياجات المعامل والأجهزة المختلفة، مع التأكيد على اختيار كوادر فنية مؤهلة للعمل على الأجهزة المتقدمة.

وجرى بحث إمكانية إتاحة الفرصة لطلاب الماجستير والدكتوراه من كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة للتدريب والعمل البحثي داخل المركز، بما يسهم في دعم العملية البحثية وتنمية مهارات الباحثين الشباب.

وفي هذا الإطار، اقترحت الدكتورة أماني أسامة كامل، طرح إعلان داخلي لاختيار فنيين للعمل بالمركز، مع تحديد المواصفات الفنية الأساسية المطلوبة، على أن يقوم كل مسؤول عن جهاز بتقديم ترشيحاته بشأن الفنيين اللازمين لتشغيله بكفاءة.

وتناول المجلس، متابعة الموقف التنفيذي لاستلام أجهزة المركز والانتهاء من تسكينها داخل المعامل والغرف المخصصة لها، بما يضمن جاهزية التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وجرى تفعيل البريد الإلكتروني الرسمي للمركز على موقع المجلس الأعلى للجامعات، في خطوة تدعم التواصل المؤسسي وتعزيز حضور المركز على المستوى الأكاديمي.

وناقش المجلس، البدء الفعلي في تقديم الخدمات البحثية والعلمية التي يقدمها المركز، مع وضع اللوائح المالية المنظمة لاستخدام الأجهزة والخدمات المختلفة.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس، مقترح إعداد كتيب تعريفي وإرشادي للمركز يتضمن رؤية المركز وخدماته وإمكاناته البحثية، إلى جانب تقسيم مهام المعامل المختلفة، ووضع تصور متكامل لمحتويات الكتيب بما يسهم في التعريف بدور المركز وأنشطته.

كما تمت متابعة الملاحظات المتعلقة باستكمال أعمال البنية التحتية للمركز بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال لضمان التشغيل الكامل للمركز خلال الفترة القادمة.