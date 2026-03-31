الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة في موجة التقلبات المرتقبة

تحدثت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد بدءًا من مساء غد الثلاثاء، حتى صباح الخميس القادم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن هذه التلقبات ستبدأ من محافظة مرسى مطروح، بأمطار خفيفة ومتوسطة تزداد شدة مع مرور ساعات الليل.

وأضافت أن حركة الأمطار ستصل حتى محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري، مضيفة أن شدّتها ستتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة: «مفيش منها قلق»، ومتوقعة هطول أمطار خفيفة مساء الغد على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقعت نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة المثارة، على الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، بما سيؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر فيها، موضحة أن المناطق الداخلية ستكون أقل تتأثرًا بهذا النشاط.

ولفتت إلى أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ستشهد يوم الأربعاء أمطارًا متوسطة تشتد غزارة بمرور ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الداخلية أمطارًا خفيفة صباحًا وتشتد غزارة بمرور ساعات النهار، قائلة:«ذروة الحالة بالنسبة للمناطق الداخلية من ساعات الليل يوم الأربع وحتى ظهر يوم الخميس تقريبًا».

وأكدت أن جميع هذه التوقعات، صادرة وفقًا للخرائط الجوية الموجودة حاليًا، والتي تُحدث مرتين يوميًا، مشيرة إلى انتظارهم لتحديثاتها مساء اليوم، وصباح الغد، لإصدار بيان تفصيلي بالحالة الجوية، والأماكن الدقيقة لسقوط الأمطار ومدى شدّتها، وحركة الرياح والأتربة المثارة، لتصدر الحكومة قراراتها.

وأوضحت أن أجواء الربيع غير مستقرة، قائلة: «لازم نكون متابعين دا ويبقى البيان دقيق قدر الإمكان بحيث إن أي قرار هيتاخد يكون إلى حد ما متوافق مع الحالة».

وذكرت أن البلاد ستشهد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة، بما سيؤدي لسحب رعدية، متوقعة أن تصل في القاهرة الكبرى إلى 26 درجة مئوية، وفي محافظات جنوب البلاد إلى 35 درجة، مضيفة: «دا هيخلي الوضع أصعب شوية».



