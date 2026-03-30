5 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

استشهد 5 أشخاص وأصيب اثنان آخران، الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شقرا جنوبي لبنان.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 2 بجروح".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس الجاري، إلى 1238 شهيدا و3543 جريحا.

فيما أعلن حزب الله في بيان مساء الأحد أن حصيلة عملياته في مواجهة العدوان بلغت 1100 عملية ضد أهداف إسرائيلية منذ 2 مارس.

وفي 2 مارس، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي، عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس الجاري، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.