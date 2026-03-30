أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، عن تعرض أحد المباني الخدمية التابعة لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم وصفته بـ "العدوان الإيراني الآثم".





وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، فاطمة عباس جوهر حياة، في بيان، أن الهجوم وقع مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وأكدت الوزارة أن الحادث أدى إلى وفاة أحد العاملين في المحطة (من الجنسية الهندية).



وفور وقوع الحادث، حسب البيان، باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ أعمالها للتعامل مع التداعيات وفق خطط الطوارئ المعتمدة، وذلك لضمان استمرار كفاءة التشغيل. كما أكدت الوزارة وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.





كما طمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين بأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، مشددة على أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى.

ودعت المتحدثة الرسمية الجميع إلى التحلي بالهدوء، وعدم الانجراف وراء الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة التزام الوزارة بمتابعة المستجدات بشفافية تامة.



واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

يأتي ذلك، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ30، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف القواعد الأمريكية ومواقع مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة، وفق بيانات رسمية.