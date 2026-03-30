الدفاع الروسية: تحييد 102 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تحييد قواتها 102 طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا، فوق مناطق مختلفة من الأراضي الروسية، الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجيش الأوكراني نفذ هجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 102 طائرة مسيرة الليلة الماضية، وأن المسيرات التي تم تحييدها سقطت فوق عدة مناطق وفي بحر آزوف.

بدوره، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليسار، في تدوينة عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بأن المنطقة تعرضت لهجوم مكثف بطائرات مسيرة، الليلة الماضية.

وأشار سليسار إلى إسقاط نحو 60 طائرة مسيرة في المنطقة.

وأوضح أن سقوط حطام الطائرات المسيرة التي تم تحييدها، أدى إلى تضرر مدرسة، و12 مبنى سكنيا، و27 منزلا، و10 سيارات.

وأشار إلى إجلاء سكان المباني المتضررة، مبينا أن الأحداث هذه أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

فيما ذكر بيان صادر عن مركز العمليات في منطقة كراسنودار الروسية، أن هجوما بطائرات مسيرة أسفر عن تضرر مبنى سكني في المدينة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلان.