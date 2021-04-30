مجلس الاتحاد الروسي يشكل وفدا لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

أعلن جريجوري كاراسين رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، أنه تلقي دعوة رسمية من الجانب السوري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المجلس سيشكل وفداً لهذا الغرض.



وقال كاراسين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الجمعة/ - "تلقينا دعوة رسمية من الجانب السوري لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في سوريا".. مضيفا "سنشكل مجموعة من المراقبين في وقت لاحق للمشاركة في مراقبة هذه الانتخابات".



كانت وزارة الخارجية الروسية انتقدت - في وقت سابق اليوم - موقف بعض الدول من مدى شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، مشددة على أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون السوري وقرارات الشرعية الدولية.



واعتبرت الخارجية الروسية زعم بعض الدول بأن هذه الانتخابات غير شرعية حملة للضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.