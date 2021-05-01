فرنسا تعيد 6 مليارات دولار لدول غرب إفريقيا لإصلاح العملة

أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، أنها ستعيد 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) من احتياطيات النقد الأجنبي إلى البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، في خطوة من جانبها نحو الحد من تأثير القوة الاستعمارية السابقة على العملة الإقليمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء..

ونقلت بلومبرج عن مسؤول فرنسي، رفض الكشف عن اسمه، قوله للصحفيين، إنه سيتم تحويل الأموال إلى البنك المركزي لدول غرب إفريقيا الذي ينظم العملة المرتبطة باليورو.

وتسعى الدول الفرانكفونية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على إدارة عملاتها وتخطط نحو إعادة بعض الاحتياطيات إلى مصارفها الإقليمية. وتضمن فرنسا عملية التحويل من الفرنك، وفي المقابل، تحتفظ الدولة الأوروبية بنصف احتياطيات تلك الدول، والذي تدفع لقاءه وزارة الخزانة الفرنسية سعر فائدة يبلغ 0ر75%.