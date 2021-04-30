سفينة سي ووتش 4 تنقذ أكثر من 40 شخصا في البحر الأبيض المتوسط

أنقذت سفينة إنقاذ المهاجرين سي- ووتش 4 أكثر من 40 شخصا من البحر الأبيض المتوسط بعد أن واجه قاربهم المطاطي مشكلة، حسبما قالت المنظمة اليوم الخميس.

وأضافت المنظمة أن طاقم سي- ووتش 4 صادف القارب بعد أقل من 24 ساعة في منطقة البحث والإنقاذ. وذكر البيان أن الأشخاص الذين تم نقلهم على متن السفينة تلقوا العلاج الطبي.

وغادرت سفينة إنقاذ المهاجرين مدينة بوريانا الإسبانية قبل نحو أسبوع. وسبق أن احتجزتها السلطات في مدينة باليرمو الإيطالية لأشهر بسبب مخاوف قانونية.

وفي ذات الوقت، تبحث سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" التابعة لمجموعة "إس أو إس ميديتيرانييه" عن مكان آمن على البر لإنزال 236 شخصا تم إنقاذهم الأسبوع الحالي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا.

وقالت المجموعة عبر موقع تويتر إن المهاجرين تم نقلهم من زورقين مكتظين على متنهما أكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم.