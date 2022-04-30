محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، مطلعا على نسب ومعدلات التنفيذ التي شهدها المبنى حتى الآن، مشيدا بوصول العمل لمراحل متقدمة في تطوير المبنى، رافقه خلالها الشركة الهندسيىة القائمة على تطوير المبنى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير مبنى الديوان العام الغربي يأتي في إطار تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل.

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول التصميم النهائي للمبنى الجديد، وأهم الإدارات التي سيشملها، موجها بأهمية تصميم المبنى على أعلى طراز تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها الديوان العام في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة، والإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المبنى في أقرب وقت.

وأوضح المحافظ، أن تطوير المبنى الغربي للديوان العام سيوفر سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، كونه مزود بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومقام على أحدث طراز، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازي بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية والتى ساهمت في تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي.