10 دول عربية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت 10 دول عربية، اليوم السبت، أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والإثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

ومن ناحيته، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن بعد غد الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأكدت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، مساء اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد غد الإثنين أول أيام عيد الفطر.

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في البحرين أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وأن بعد غدٍ الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن ناحيتها، أوضحت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت، وسيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان في دولة قطر، فيما سيتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين.

وأعلنت محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن في اليمن عن تعذر رؤية الهلال، وسيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان وبعد غد الاثنين هو أول ايام عيد الفطر، بينما أعلن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان مساء اليوم السبت، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية في بيان إن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان أن بعد غد الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.