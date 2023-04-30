وزير الخارجية السعودي يستقبل مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني في الرياض

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء، الذي حضره مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، قالت نقابة أطباء السودان، إن «الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى هذه اللحظة».

وأعلنت في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 425 حالة بين المدنيين، لافتة إلى تسجيل 2091 حالة إصابة بين المدنيين.

وأشارت إلى وجود العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ذاكرة أنها لم تتمكن من الوصول للمستشفيات؛ لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وذكرت أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، موضحة أنه «من أصل 86 مستشفى أساسيًا في العاصمة والولايات، يوجد 61 مستشفى متوقفًا عن الخدمة، و25 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي.

وأوضحت أن الـ25 مستشفى بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، قائلة إن تلك المستشفيات مهددة بالإغلاق أيضًأ؛ نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.