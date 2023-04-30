السنغال تتابع حالة 87 شخصا وتُخضع الماشية للملاحظة بعد وفاة رجل بسبب مرض ينقله القراد

تتابع السلطات السنغالية الحالة الصحية لـ87 شخصا، كما تخضع للملاحظة والتقييم أوضاع الثروة الحيوانية في منطقة داكار، حيث توفي رجل (35 عاما) بسبب مرض ينتشر عادة عن طريق لدغات القراد أو الاتصال بالحيوانات المصابة.



وقالت وزارة الصحة السنغالية في بيان إنه تم تشخيص إصابة الرجل بحمى القرم والكونغو النزفية في 21 أبريل بعد ظهور أعراض عليه، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وتقوم خدمات الصحة الحيوانية بإحصاء الماشية في الحي الذي كان يعمل فيه الرجل كجزار، حسبما قال الحاج محمدو ندياي، مدير الوقاية في وزارة الصحة والعمل الاجتماعي، اليوم الأحد.



وحمى القرم والكونغو النزفية هي مرض فيروسي. ويتم تشخيص غالبية الحالات لدى الأشخاص العاملين في صناعة الثروة الحيوانية، مع انتقال العدوى عن طريق ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح، وفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وعادة ما تكتشف السلطات في السنغال حالة أو حالتين في الحيوانات كل عام، لكن الحالات بين البشر نادرة، وفقا لندياي.



والفيروس متوطن في أفريقيا ويبلغ معدل وفيات الحالات 40%، كما تم تحديده في أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.