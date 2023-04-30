 الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
د ب أ
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 10:10 ص

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي: "عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها".

وأوضحت أن الدعوات المقدسية تتواصل لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

وطبقا للوكالة، يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.


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