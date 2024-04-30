جامعة السادات تحصد المركز الأول في الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين

حصدت جامعة السادات، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين فى الملتقى القمى العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، حيث فاز الطالب "ممدوح إبراهيم باشا، كلية الصيدلة" بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين.

تأتى مشاركة الجامعة تحت رعاية رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف حافظ زايد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وياسين أبو هيبة، مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وهنأت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات أبنائها وبناتها الطلاب المشاركين وحصول الجامعة على المركز الأول والطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية متمنية لهم دوام التقدم والتميز.

وأكدت "معاوية"، في بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب وإستثمار طاقاتهم.

وذكر أن الجامعة لن تألوا جهداً فى المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودعم ورعاية الطلاب المتميزين، مما لها الأثر الطيب في صقل مهاراتهم وشخصيتهم، وحثت باقي الطلاب على التفوق والتميز وإكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذج مشرف للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

من جانبه، قدم الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر والتقدير للطلاب المشاركين ومهنئاً رئيس الجامعة وكل منسوبي الجامعة بهذا الفوز، مؤكداً على دعمه المستمر لأبنائه الطلاب، ومساندته لهم ودفعهم للمشاركة في هذه المسابقات. كما قدم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بجامعة السادات، حافظ زايد، الشكر لكل من قاموا بالإشراف ومساعدة الطلاب على المشاركة فى المسابقة.