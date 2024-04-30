ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا

اقتنص برشلونة فوزا ثمينا أمام ضيفه فالنسيا، بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، في ظل النقص العددي للخفافيش لشوط كامل.

تقدم فيرمين لوبيز بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 22 من رأسية متقنة، قبل أن يدرك دورو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 22 بعدما استغل خطأ ساذجا من تير شتيجن، حارس الفريق الكتالوني، الذي حاول مراوغة لاعب فالنسيا لكنه اقتنص منه الكرة ووضعها في المرمى الخالي.

وعزز بيبلو تقدم فالنسيا بالهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها فالنسيا من عرقلة آراوخو للاعب فالنسيا، ليتمكن الخفافيش من تسجيل الهدف الثاني ببراعة.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول تعرض جيورجي، حارس فالنسيا، للطرد بعدما تصدى للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء ومنع فرصة واعدة للفريق الكتالوني، ويكمل الخفافيش الشوط الأول بـ 10 لاعبين، وتنتصف المباراة بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وفي شوط المباراة الثاني نجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل في الدقيقة 49 من رأسية متقنة، ليفرض برشلونة هيمنته على الشوط الثاني وتتوالى الهجمات الخطرة على مرمى فالنسيا.

ضاعف برشلونة من ضغطه من أجل تسجيل هدف الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، وبالفعل نجح البلوجرانا في تسجيل الهدف الثالث عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 82 من رأسية متقنة، قبل أن يضاعف ليفاندوفسكي النتيجة لبرشلونة مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 94 ليوقع على الثلاثية «هاتريك» وتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا برباعية مقابل هدفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 73 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.