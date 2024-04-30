أول تعليق لنيكاراجوا بعد رفض محكمة العدل دعواها ضد ألمانيا

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قال رئيس فريق نيكاراجوا بمحكمة العدل الدولية إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، طلب نيكاراجوا لفرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا بسبب دعم إسرائيل.

وقالت المحكمة في قرارها إن الظروف غير مواتية لاتخاذ قرار بمنع ألمانيا من بيع الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى رفضها طلب ألمانيا شطب دعوى نيكاراجوا.

وفي الوقت ذاته، أعربت محكمة العدل الدولية عن قلقها من استمرار سوء الأوضاع في غزة، في إشارة لوجوب تنفيذ قراريها السابقين في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا إن المحكمة قلقة من ظروف الحياة الكارثية في غزة.