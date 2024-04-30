شركة تنمية تحصد جائزتي أفضل مؤسسة مالية لتمكين سيدات الأعمالل والتمويل متناهي الصغر في مصر

أعلنت اليوم، شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصولها على جائزتي "أفضل مؤسسة مالية لتمكين سيدات الأعمال" و"أفضل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر لعام 2024" من مجلة The Global Banking & Finance Review. وتأتي تلك الجوائز تكليلًا لجهود "تنميه" المتواصلة في تعزيز الشمول المالي ودورها الفعال في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.

كما تعكس هذه الجوائز التزام "تنميه" بمواءمة نموذج أعمالها مع خطط الحكومة المصرية المعنية بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، حيث تركز الشركة على مبادرات تمكين المرأة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تنميه"، عن اعتزازه بحصول الشركة على هذا التكريم المرموق المتمثل في جائزة "أفضل مؤسسة للتمويل متناهي الصغر" في مصر لعام 2024، وذلك تقديرًا لجهود الشركة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. وأضاف چونسون أن الشركة تؤمن بقدرة مبادرات تمكين المرأة على إحداث تحول جذري في المجتمعات المحيطة من خلال توفير الموارد المالية الملائمة، حيث تساهم المشروعات المملوكة للسيدات في دفع عجلة الابتكار وتعزيز مرونة الأعمال، ومع ذلك، غالبًا ما تواجه سيدات الأعمال بعض التحديات للحصول على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهن. وأكد جونسون على التزام الشركة بتوفير منتجات التمويل التي صممت خصيصًا لدعم رواد الأعمال من السيدات، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشمولية، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار جونسون إلى التزام الشركة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بين سيدات الأعمال، حيث تشكل السيدات 50% تقريباً من العملاء.

جدير بالذكر أن التزام "تنميه" بتمكين المرأة يمتد ليشمل السيدات العاملات بالشركة، حيث تمثلن 39% تقريباً من إجمالي عدد الموظفين، ليساهم هذا التنوع في توفير بيئة عمل شاملة ومزدهرة. بالإضافة إلى ذلك، تضع الشركة على رأس أولوياتها، توفير حلول التمويل الملائمة للفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر والدلتا لضمان تعزيز الشمول المالي بين جميع شرائح المجتمع. كما يساهم التزام "تنميه" بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والشمول المالي في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا ومساواة لجميع المصريين.