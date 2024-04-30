نائب محافظ شمال سيناء يتابع حجوزات المواطنين للوحدات برفح الجديدة وقرى الصيادين

أجري اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم للحجز بأحد المشروعات التنموية بالمحافظة (عدد 656 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة – عدد 200 بيت بدوي بقري الصيادين ببئر العبد - التجمعات التنموية بوسط سيناء).

وجاء في بيان الديوان العام أن ذلك يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية والمستمرة، لإجراءات التقديم والتسجيل ورفع المستندات إلكترونيا، ورصد المعوقات التي تواجه المواطنين لتلافي أي مشكلات تظهر في حينها.

وجه نائب المحافظ أثناء الجولة موظفي المركز التكنولوجي، بحسن استقبال المواطنين والرد علي استفساراتهم بشأن كيفية التقديم علي المشروعات المطروحة من قبل المحافظة، ومساعدتهم في تسجيل طلباتهم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.

واستمع نائب المحافظ لشكاوي بعض المواطنين المتواجدين بالمركز بأن معظمهم لا يملك إيميل خاص , واستجابة لهذه الشكوى وجه بتكليف أحد الموظفين بالمركز بالقيام بعمل إيميلات (بالمجان) لهذه الفئة من المواطنين، حتى لا يضيع حقهم في التقديم علي وحدة سكنية.

واستمع هشام الخولي لشكاوي بعض المواطنين من عدم قدرتهم علي توفير الإفادات المطلوبة (إفادة بنك الإسكان والتعمير – إفادة مديرية الإسكان – إفادة هيئة الثروة السمكية – إفادة الضرائب العقارية )، و أكد أنه تسهيلا وتيسيرا علي المواطنين سيتم توفير هذه الإفادات بمعرفة المحافظة، وعدم إلزام المواطنين باستخراج الإفادات المطلوبة من الجهات المختصة.

كما وجه بزيادة قدرة الإنترنت بالمركز وذلك بعد تضرر بعض المواطنين من بطء إجراءات التسجيل ورفع المستندات علي الموقع الإلكتروني، مؤكدا أن التقديم الإلكتروني المعمول به حاليا بالمحافظة وما يتبعه من إجراءات القرعة الإلكترونية، ستسهم في رفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وإرساء العدالة بين المتقدمين.

ويهيب نائب المحافظ بالمواطنين من أهالي مدينة رفح بسرعة التقدم لحجز الوحدات السكنية بمدينتهم الجديدة لإعادة إعماؤها بالسكان بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء علي الإرهاب الغاشم وبعد التسهيلات الكبيرة المقدمة لهم من القيادة السياسية من تخفيض القسط الشهري ليبدأ من (660) جنية فقط وتخفيض مقدم التعاقد ليكون (20) ألف جنيه، وكذا زيادة عدد سنوات تقسيط ثمن الوحدة ليصل إلى 30 سنة.