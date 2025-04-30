السوداني: عملنا على تحسين بيئة الأعمال في العراق لجذب الشركات في جميع القطاعات

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة العراقية لتقديم جميع التسهيلات والدعم لعمل شركة بيكر هيوز الأمريكية في العراق، في ضوء الإجراءات الحكومية الخاصة بدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية.

وذكر السوداني أن "الحكومة عملت على تحسين بيئة الأعمال لجذب الشركات في جميع القطاعات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وفد شركة بيكر هيوز المتخصصة في خدمات النفط والطاقة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لورينزو سيمونيلي.

ومن ناحيته، عبر رئيس شركة بيكر هيوز عن التزام الشركة "بتنفيذ مشاريع الطاقة في العراق وتوسيع إطار عملها كون العراق يتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بمجال الطاقة واستعراض مشاريع الشركة في العراق، ومنها إكمال وحدات معالجة الغاز في حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، المؤمل إنجاز المرحلة الأولى منه قبل صيف عام 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية في عام 2027.