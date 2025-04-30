قافلة طبية بمركز شباب الرزيقات بحري تختتم أعمالها بالكشف على 665 حالة

اختتمت القافلة الطبية التي نظمت بمركز شباب الرزيقات بحري، والتابعة لإدارة أرمنت الصحية في الأقصر، أعمالها بعد يومين من تقديم الخدمات الطبية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الكشف والعلاج 665 حالة.

وجاء تنظيم القافلة في إطار تكثيف القوافل الطبية المتنقلة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة والنجوع البعيدة، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية.

وتابع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، سير أعمال القافلة يرافقه الدكتور محمد عبد الحافظ، مدير إدارة أرمنت الصحية، حيث تم الوقوف على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القوافل العلاجية تأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توصيل الخدمة الطبية لمستحقيها في مواقعهم، وخاصة في القرى التي تفتقر إلى وجود وحدات صحية مجهزة.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية في الأقصر تنظم قوافل طبية أسبوعية تجوب قرى ومراكز المحافظة، لتقديم الرعاية المجانية للمواطنين غير القادرين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر في المناطق النائية.