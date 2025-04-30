هبوط مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

هبطت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.15% ليصل إلى 2923.51 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.15% ليصل إلى 1129.17 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.55% ليصل إلى 2911.84 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 55ر1 % ليصل إلى 1124.66 نقطة.
من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 5. 9 كوبيك ليصل إلى 11.265 روبل.