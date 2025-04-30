بدء أعمال بناء أول جسر بري بين روسيا وكوريا الشمالية

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أطلقت روسيا وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أعمال بناء أول جسر بري بين هذين البلدين الحليفين، في علامة جديدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبيونج يانج.

وأكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال مراسم بدء أعمال بناء الجسر الذي شارك فيه عبر الفيديو مع نظيره الكوري الشمالي باك ثاي سونج، أن أهمية هذا المشروع تتجاوز مهمة هندسية بسيطة، وفق وكالة فرانس برس.

وصرح ميشوستين: «هذا يرمز إلى طموحنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار»، مرحبا بأساس متين لتعاون أوثق بين الشعبين الروسي والكوري الشمالي.

وعززت كوريا الشمالية وروسيا، تعاونهما وخصوصا العسكري، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ووقعت الدولتان اللتان تخضعان لعقوبات صارمة من الغرب، اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية العام الماضي.

وبعد صمت لأشهر اعترفت موسكو مؤخرا بمشاركة جنود كوريين شماليين في القتال ضد الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وحتى الآن، كان جسر للسكك الحديد يربط روسيا وكوريا الشمالية.

وقال ميشوستين: «سيسمح الطريق الجديد لرجال الأعمال بزيادة حجم نقل البضائع بشكل كبير وخفض تكاليفه.. بالطبع ستُفتح آفاق جيدة للسياحة».