 الجيش البريطاني يشن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش البريطاني يشن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد أهداف حوثية في اليمن

دبي - أ ب
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 9:04 ص

شن الجيش البريطاني ضربات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة استهدفت الحوثيين في اليمن، وفقا لما أعلنه مسؤولون صباح اليوم الأربعاء، وهي أول مشاركة بريطانية في الحملة المكثفة الجديدة التي تقودها واشنطن ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وقدمت المملكة المتحدة شرحا مفصلا لأسباب تنفيذ الضربة، في خطوة مغايرة للولايات المتحدة التي لم تفصح عن تفاصيل كثيرة حول أكثر من 800 غارة نفذتها منذ بدء حملتها في 15 مارس.

وتحمل الحملة اسم "عملية رايدر الخشنة" ، وتستهدف المتمردين بالتزامن مع مفاوضات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الراعي الرئيسي للحوثيين، إيران، بشأن برنامجها النووي.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الموقع المستهدف كان "مجموعة من المباني التي يستخدمها الحوثيون لتصنيع الطائرات المسيّرة من النوع الذي يُستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب صنعاء."

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "تم اتخاذ هذا الإجراء ردا على التهديد المستمر من الحوثيين لحرية الملاحة، فقد أدى تراجع الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة 55% إلى خسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وعرّض الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر."

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