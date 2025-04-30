مؤسسات الأسرى تطلق نداء عاجلا لإنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وجّهت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلًا إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للمطالبة بتدخل دولي فوري في ظل تصاعد الأزمة الصحية بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استمرار الجرائم الممنهجة والسياسات التي تهدف إلى قتل المزيد منهم.

وسلطت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شئون الأسرى والمحررين في النداء العاجل، الضوء على تفشي واسع النطاق لمرض (الجرب_السكايبوس) وعدوى الأميبا، إضافة إلى أمراض جلدية خطيرة، وإسهال مزمن، وتقيؤ مستمر، وسط تجاهل طبي ممنهج من قبل منظومة سجون الاحتلال.

واعتبرت أن هذا يندرج في إطار الجرائم الطبية التي تصاعدت منذ بدء الإبادة وبشكل غير مسبوق، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

وأكدت المؤسسات أن كل أسير تمت زيارته من قبل الطواقم القانونية يعاني على الأقل من مشكلة صحيّة واحدة، الأمر الذي يعكس مستوى الكارثة الصحيّة.

وجاء في النداء: «هذه ليست مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل كارثة إنسانية في إشارة إلى استشهاد ما لا يقل عن 65 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم طفل ارتقى نتيجة تعرضه لجريمة مركبة بسبب إصابته بالمرض وتعرضه لجريمة التجويع».

وأشار البيان إلى تفشٍ واسع للأمراض في مختلف السجون، وتحديدًا، في سجون (النقب، مجدو، جلبوع، وعوفر).

وأوضح أن الأطفال المعتقلين في سجن «عوفر» تظهر عليهم أعراض أمراض جلدية غير مشخصة أو معالجة، في ظل حرمان ممنهج من مستلزمات النظافة الأساسية والرعاية الطبية.

وطالب النداء منظمة الصحة العالمية بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للامتثال للمعايير الصحية الدولية واتفاقيات جنيف، وتوفير الأدوية الضرورية والرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك التحويل للمستشفيات الخارجية للحالات الحرجة.

ودعت مؤسسات الأسرى إلى تشكيل رقابة طبيّة دولية مستقلة داخل السجون، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وأكدت أن «الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة يشكّل معاملة قاسية، لا إنسانية ومهينة».

وأضافت أن «المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، عليه أن يتحرك فورًا لإنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال».



