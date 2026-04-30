ميانمار تخفض فترة سجن الزعيمة المعزولة سو تشي في عفو جديد

خفضت الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار، اليوم الخميس، فترة سجن الزعيمة المعزولة أون سان سو تشي، في إطار عفو عن السجناء على صلة بمناسبة بوذية، بحسب مسؤولين قانونيين وتقارير إعلامية.

يشار إلى أن هذا العفو هو الثاني خلال أسبوعين، سبقه آخر يوم 17 أبريل عندما عفت السلطات عن أكثر من 4500 سجين.

ولم يتضح على الفور عدد معارضي الحكم العسكري في ميانمار المشمولين بعفو اليوم الخميس.

وقال مسئولان قانونيان، أصرا على عدم الكشف عن هويتيهما خشية عقاب السلطات لهما، إن إجراء اليوم الخميس، سوف يقلل عقوبة سو تشي بواقع السدس، دون تحديد المدة المتبقية على وجه الدقة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم، بأنه إضافة إلى العفو عن 1519 سجينا، بينهم 11 أجنبيا، جرى خفض عقوبات السجناء المدانين الباقين بواقع السدس بمناسبة يوم اكتمال القمر "كاسون" المعروف بيوم ميلاد بوذا ووفاته.

و ألقي القبض على سو تشي في الأول من فبراير 2021، عندما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة.