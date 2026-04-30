وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة "طارئة"، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمدا، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية جولدرز جرين في لندن أمس الأربعاء. وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و 76 عاما من العمر، مستقرة.

واعتقلت الشرطة رجلا /45 عاما/ بناء على شبهة الشروع في قتل ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخرا واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة كوميونيتي سيكيورتي تراست الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025 بارتفاع من 1662 في 2022.