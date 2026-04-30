مسعف يُنقذ سيدة سودانية ويُساعدها على الولادة داخل سيارة إسعاف بأسوان

شهدت مدينة أسوان واقعة إنسانية مميزة، حيث تمكن مسعف من إنقاذ سيدة سودانية ومساعدتها على وضع مولودها داخل سيارة الإسعاف، بعد أن داهمتها آلام الولادة أثناء نقلها إلى المستشفى، ولم تتمكن من الانتظار حتى الوصول.

وتمكن طاقم الإسعاف من التعامل مع الحالة باحترافية، حيث أجرى المسعف عملية التوليد بنجاح داخل السيارة، مع الحفاظ على سلامة الأم والجنين، حتى وصولهما إلى المستشفى وهما في حالة صحية جيدة، في ظل ما يتمتع به رجال الإسعاف من تدريب وخبرة عالية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وتكوّن طاقم الإسعاف من المسعف إسماعيل موسى، والسائق سيد محمود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات إسعاف أسوان بلاغًا يفيد بتعرض سيدة سودانية لآلام الولادة بمنطقة السيل، وتحديدًا بجوار مدرسة عزيزة إبراهيم.

وعلى الفور، انتقل فريق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وخلال نقل السيدة إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، اشتدت عليها آلام الولادة، فتم التعامل مع الحالة داخل سيارة الإسعاف، وإنقاذ الأم ومولودها، قبل استكمال الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.