أعلنت جامعة عين شمس أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها وفي إطار التعاون المستمر بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي، وزعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي 50 جهاز «لاب توب ناطق» لطلاب جامعة عين شمس من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك ضمن مراسم توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة بمقر الوزارة، في خطوة تستهدف دعمهم أكاديميًا وتيسير العملية التعليمية، بما يعزز فرص دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع الجامعي

شهدت الفعالية حضور الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك التعمير والإسكان، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، جيهان الجولي، والدكتورة سمر رجب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رامي ماهر غالي بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثمنًا الجهود التي تبذلها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في خدمة الطلاب، وتعزيز الوعي الاجتماعي لديهم، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة للمجتمع الجامعي.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، انطلاقًا من إيمانها بحقهم في الحصول على فرص تعليمية متكافئة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التطوير المستمر للخدمات والبرامج المساندة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا ودمجًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في هذا الإطار.

فيما أكدت الدكتورة سمر رجب أن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة يواصل جهوده في تقديم الدعم الأكاديمي والفني والتقني للطلاب وذويهم، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجههم، بما يعزز قدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بكفاءة وفاعلية، ويدعم دمجهم الكامل في الحياة الجامعية.

ويُذكر أن هذه الفعالية جاءت في إطار مبادرة مشتركة بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت الإشراف الإداري والتنسيق العام للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب. وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم المجتمع الجامعي. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحقيق المزيد من التمكين والرعاية للفئات المستحقة.