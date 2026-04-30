رئيس الوكالة الدولية للطاقة: حرب إيران تؤكد المخاوف بشأن حدوث أكبر أزمة طاقة على الإطلاق

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، إن حرب إيران أكدت مخاوفه بشأن أن العالم في خضم أكبر أزمة طاقة على الإطلاق.

وأضاف بيرول، في مؤتمر صحفي في باريس: "بعد مرور نحو أربعة أشهر ونصف قلنا بصفتنا الوكالة الدولية للطاقة إن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وما يحدث الآن يظهر للأسف أننا كنا على حق".

وأوضح: "أسواق النفط وأسواق الغاز تمر بصعوبات ضخمة. أسعار النفط الآن، عندما نظرت آخر مرة كانت أعلى من 120 دولارا، وهو ما يضع ضغطا كبيرا على الكثير من الدول.. وعلاوة على النفط والغاز والأسمدة المهمة للدول النامية، توقفت كل إمدادات البتروكيماويات والكبريت".

وقال "بيرول"، خلال اجتماع بشأن قمة التغير المناخي الأممية المقبلة المقررة في نوفمبر في أنطاليا: "عالمنا يواجه تحديا كبيرا يتعلق بالطاقة والاقتصاد.. سنرى كيف ستؤثر أزمة الطاقة على عالم الطاقة وأيضا على القضايا البيئية".