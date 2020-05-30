قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري يضم طبقات وصفها بـ«الغنية والقادرة»، مطالبا الدولة بالسماح لمن يرغب في إجراء أي مسحات لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، قائلا«لو فيه راجل عاوز يعمل لنفسه ولأهله مسحة كل أسبوع يدفع، هو حر»، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص مستشفيات خاصة كمستشفيات عزل.

وأكد أن مستشفيات العزل الجديدة جيدة، مضيفًا: «المواطن المصري بياخد خدماته بشكل مجاني، لكن القادر يدفع.. والموضوع بالنسبة لي اقتصادي ومش عاوز الدولة تشيل حمل تقيل».

وطالب بضرورة استثناء القادرين ماديًا من تكلفة علاج فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 34 حالة جديدة.

ويعتبر هذا أكبر رقم يومي يسجل للإصابات والوفيات في مصر.