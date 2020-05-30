عدد الموقعين على التماس لإقالة مستشار رئيس وزراء بريطانيا يتجاوز المليون

تجاوز عدد الموقعين على التماس لإقالة دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المليون شخص لسفره في رحلة طويلة خلال العزل العام الهادف لمكافحة فيروس كورونا.

وقطع كامينجز 400 كيلومتر بالسيارة من لندن إلى مدينة دورهام في شمال إنجلترا في مارس آذار مصطحبا ابنه (أربعة أعوام) وزوجته التي كانت مريضة بأعراض كوفيد-19 ليكون قريبا من أقارب له.

ورفض كامينجز الاعتذار عن قيامه بالرحلة أو قيامه برحلة أخرى إلى قلعة محلية قال إنه قام بها لاختبار بصره وقدرته على القيادة بعد مرضه، وهي الرحلة التي قالت الشرطة البريطانية إنها ربما تمثل انتهاكا لقواعد العزل العام.

ووقع على الالتماس المنشور في موقع على الإنترنت بعنوان ”لا بد من إقالة دومينيك كامينجز“ مليون و1260 بريطانيا بينما وقع على وثيقة منفصلة تؤيد كامينجز في نفس الموقع 37 ألف بريطاني.