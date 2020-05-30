نجاح عملية إطلاق مركبة فضاء تقل رائدى فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية

نجحت مساء اليوم، عملية إطلاق مركبة فضاء تقل رائدى فضاء أمريكيين في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، رغم أن الأحوال الجوية تسببت من قبل فى تأجيل محاولة الإطلاق الأولى .