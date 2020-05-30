نجاح عملية إطلاق مركبة فضاء تقل رائدى فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية

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نجحت مساء اليوم، عملية إطلاق مركبة فضاء تقل رائدى فضاء أمريكيين في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، رغم أن الأحوال الجوية تسببت من قبل فى تأجيل محاولة الإطلاق الأولى .