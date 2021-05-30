الولايات المتحدة تخصص أضخم موازنة في تاريخها للبحوث والتطوير في مجالات الدفاع

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الموازنة التقديرية للدفاع لعام 2022 البالغ إجماليها 9ر752 مليار دولار ستشمل مخصصاتها أعلى نسبة إنفاق موجه على أغراض البحث والتطوير فى تاريخ موازنات الدفاع الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن البنتاجون إلى أن موازنة البحث والتطوير ستصل فى العام 2022 إلى 112 مليار دولار بزيادة نسبتها 1ر5 فى المئة عن إجمالى مخصصاتها للعام المالى الجاري، وسيتم تخصيص 7ر27 مليار دولار من إجمالى موازنة البحث والتطوير فى العام القادم لأغراض التحديث و التطوير النووى.

تشمل موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022 تخصيص 9ر37 فى المئة لوكالات الطاقة وأنشطة أجهزة الطاقة التى تخدم المجال الدفاعى للولايات المتحدة وذلك بزيادة نسبتها 6ر1 في المئة عن مخصصات هذا البند فى موازنة العام الجارى.

وستتم كذلك فى العام القادم زيادة رواتب وأجور العاملين في المجال الدفاعي للولايات المتحدة من الكادر العسكرى والمدنى بنسبة 7ر2 في المئة مقارنة بالعام الجاري، كما سيتم إنفاق 9 مليارات دولار أمريكي من موازنة العام القادم على برامج للدعم الأسرى وأوجه الرعاية الأخرى لعائلات العاملين فى القطاع الدفاعى الأمريكى على مدار العام.

وأورد بيان البنتاجون ما قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن واصفا مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام المقبل بأنها "أكبر استثمار فى العنصر البشري، وأكبر دعم للقدرة والجاهزية والتحديث لمؤسسات الدفاع الأمريكية بما يمكنها من الرد السريع على أية تهديدات عدائية للولايات المتحدة".

من جهتها، قالت كاتلين هايكس نائب وزير الدفاع الأمريكي إن موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022 لم تغفل تخصيص الأموال اللازمة للتعامل مع تداعيات كوفيد – 19، والعمل على تحصين أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووقايتهم منها، كذلك أولت موازنة الدفاع الأمريكية اهتماما بتمويل عمليات إعادة القوات الأمريكية من أفعانستان، ورفع قدرة الجيش الأمريكى على مواجهة الإرهاب، وتطوير القدرة الصاروخية الأمريكية"الأسرع من الصوت" و تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى الدفاعية، فضلا عن دعم قدرة القوات المسلحة الأمريكية على تحقيق الأمن الدفاعى الفضائى والاستفادة من شبكات الجيل الخامس للاتصالات فى الأغراض الدفاعية المتقدمة.

ونص مشروع موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022 على خفض القوة العددية البشرية لأفراد القوات المسلحة الأمريكية من القوات العاملة وقوات الاحتياط إلى مليونين و 145 ألفا و900 فرد، مقابل مليونين و150 ألفا و375 جنديا تشكل القوة البشرية للجيش الأمريكى حاليا.

وفي المقابل تخطط موازنة الدفاع الأمريكية للعام المقبل لزيادة عدد القوات الأمريكية العاملة في مجال الدفاع الفضائي بواقع 2000 فرد تقريبا وصولا بهم إلى 8400 فرد مقابل 6434 فردا فى الوقت الراهن، وتعد قوات الدفاع الفضائي الأمريكية هي السلاح الرئيس الأحدث فى منظومة الدفاع الأمريكية وبدأ تشكيله قبل عامين اعتمادا على تطوير آليات عمل السلاح الجو/فضائي الأمريكي.

وتضمنت موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022 تخصيص 4ر20 مليار دولار لبرامج الدفاع الصاروخى، وتخصيص 6ر6 مليار دولار لتطوير ونشر منظومات الإطلاق النيرانى طويل المدى، وتخصيص 4ر52 مليار دولار للتسلح بمقاتلات الجيلين الرابع والخامس.

ولفت البيان إلى تخصيص 6ر34 مليار دولار أمريكى من موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2022 لتطوير القدرة القتالية البحرية للولايات المتحدة وتعظيم مكونها القتالى بمزيد من الوحدات القتالية التقليدية والمسيرة، ولتعزيز الأنشطة الدفاعية الفضائية خصصت الموازنة الدفاعية الأمريكية القادمة 6ر20 مليار دولار، 4ر10 مليار دولار أمريكي للإنفاق على برامج الدفاع الإلكترونى والرقمي.

وذكر البيان أن القوات البرية الأمريكية سيكون نصيبها من اعتمادات الدفاع الأمريكية للعام المقبل 3ر12 مليار دولار أمريكى لتعزيز تسليحها الخفيف، وتطوير جيل جديد من مركبات القتال لوحدات المشاة المميكنة الأمريكية، كما اشتملت الموازنة على بند بقيمة 1ر122 مليار دولار للتدريب الدفاعى ودعم الإنشاءات والأشغال العسكرية ودعم الحلفاء الدفاعيين للولايات المتحدة حول العالم.