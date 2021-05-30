شريف مصطفى: تونس تطلب استضافة البطولات الإفريقية لـ «الوشو كونغ فو»

عقد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، جلسة مباحثات مع التونسي محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، خلال فترة تواجده في القاهرة.

وتباحث محرز بوصيان، مع شريف مصطفى آخر المستجدات على الساحة الرياضية في تونس والقارة الإفريقية، كما تم منحه درع الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو تقديرا لدوره البناء في مجال تطوير الرياضة في تونس وإفريقيا.

وطالب التونسي محرز بوصيان، من رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو، استضافة عدد من الفاعليات والبطولات الإفريقية في مجال الوشوو كونغ فو، ووعده شريف مصطفى بدراسة الأمر وتنفيذه فور استئناف النشاط الرياضي للعبة بعد اتضاح الرؤية حول الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم.

وأكد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو، لـ محرز بوصيان أن تونس سوف تستضيف دورة الحكام الدولية التي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا والتي كانت تونس حصلت على شرف تنظيمها من قبل ولكن تم تأجيلها نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأبلغ محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، شريف مصطفى أنه سيتم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو في شهر سبتمبر المقبل لإرسال موعد مقترح لاستضافة دورة الحكام الدولية بناء على مستجدات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا في تونس.