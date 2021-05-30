 متحدثة الخارجية الأمريكية: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
الأحد 30 مايو 2021 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

متحدثة الخارجية الأمريكية: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية
جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية
أمل محمود
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 10:13 م

قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بغزة، متابعة: «نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإيصال المساعداتا لإنسانية والتنموية والاقتصادية إلى الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عن توفير 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر مؤسسة «الأونروا» وغيرها من المنظمات، موضحة أن تلك المساعدات تساهم في توفير الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة وإعادة إعمار قطاع غزة وتمهيد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوجهت بالشكر للحكومة المصرية على ما بذلته من جهود لمعالجة القضايا الإقليمية مثل الملف الليبي وأزمة سد النهضة، مشيرة إلى زيارة المبعوث الأمريكي في منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وأثيوبيا لمناقشة عدة مواضيع.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل على تدوير الزوايا بين الدول الثلاثة أطراف أزمة سد النهضة، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق إنفراج في ملف سد النهضة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك