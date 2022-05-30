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قال الرئيس البولندي آندريا دودا، إن بلاده تتفهم أهمية مياه نهر النيل لمصر، مؤكدًا أن سد النهضة يشكل أرقا لسلطات بلاده.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعقاب جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، أن بلاده ستدعم مصر في عدم تأثير السد على الاقتصاد والزراعة مصر مصر.

وأشار إلى أن قضية سد النهضة لا تتعلق فقط بمصر لكن بجزء كبير من شمال إفريقيا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي آندريه دودا وقرينته، في قصر الاتحادية، بعدما استقبله الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

والتقط الرئيسيان وقرينتاهما صورة تذكرية في القصر الرئاسي، بعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.