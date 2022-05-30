موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي، محل اهتمام الملايين من المواطنين فى مصر والوطن العربي، حيث ينطلق نهائي دوري أبطال أفريقيا فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويسعى النادي الأهلي، إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، وأمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى 2021.

هذا وكان النادي الأهلي قد كشف خلال الساعات الماضية عن أزمة تتعلق بتذاكر المباراة، حيث أكد أنه لم يحصل سوى على ربع العدد المخصص لجماهيره لحضور اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق الوداد المغربي بحضور جماهيري كبير يقترب من 45 ألف متفرج، ويحتضنها ملعب استاد مركب الخامس في المغرب وهو ما يمنح الأفضلية لبطل المغرب.

هذا وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد أعلن قائمة الفريق التي تسافر إلى المغرب اليوم للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة النادي الأهلي للمباراة النهائية

وضمت القائمة ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

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ومن المرتقب أن تُذاع مباراة النهائي الأفريقي بين النادي الأهلي والوداد المغربي، فى التاسعة من مساء اليوم، على قناة بي أن سبورت، وذلك بتعليق من التونسي رؤوف خليف.