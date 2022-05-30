صحة المنوفية: اجتماع موسع للتعامل مع جدري القردة

عقدت مديرية الصحة في محافظة المنوفية برئاسة الدكتورة رشا خضر، اجتماعا موسعا، لتعميم الدليل الإرشادي لمصر للتعامل مع جدري القردة Monkeypox والذي يتضمن الإجراءات الوقائية الواجب إتخاذها واجراءات التعامل مع أى حالات.



جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، وبحضور الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومديري المستشفيات ورؤساء أقسام الجلدية والأطفال والباطنة، ومسئولي الترصد بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحي والتعليمي ومسئولي مكافحة العدوى بالمستشفيات.



جاء ذلك في إطار رؤية وزارة الصحة والسكان للاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائي في دول العالم من خلال موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الصحية الأخرى ذات الصلة، علماً بأنه لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي للمرض عالمياً وإقليمياً ومحلياً.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الدليل الإرشادي لجدري القردة وتعريف الحالة وبروتوكول التعامل مع حالات الاشتباه، وشرح التشخيص التفريقي لمرض جدري القردة والأمراض المشابهه مثل الجديري المائي والحصبة والحصبة الألماني.



وتم التأكيد على أساليب مكافحة العدوى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المستشفيات.



ونبه الحضور على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة وخاصة الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الطيور.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنشيط ترصد الأمراض الوبائية والمعدية؛ وذلك لسرعة الابلاغ والاستجابة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ورفع وعي الفريق الطبي بجميع المستشفيات فيما يخص المرض.



وأكدت صحة بالمنوفية أنه حتى الآن أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى ولا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في محافظة المنوفية.