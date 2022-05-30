ينتظر عشاق الساحرة المستديرة "كرة القدم" حول العالم وخاصة في إفريقيا، المواجهة المرتقبة بين الأهلي "البطل" والوداد البيضاوي "صاحب الأرض"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثامن والخمسون من البطولة الأولى للأندية التي ينظمها "كاف"، والنسخة السادسة والعشرين بالنظام الجديد.

ويبحث الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عن التتويج باللقب للموسم الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخ الأحمر الزاخر، عندما يلتقي الوداد المغربي الطامح لانتزاع الكأس الثالث له في ظل وجود عاملي الأرض والجمهور، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وكان "الكاف" والاتحاد المغربي، أعلنا عن نفاذ تذاكر المباراة على موقع الحجز الإلكتروني، مما جعل الجميع يترقب مشاهدة حضور جماهيري غفير لأول مرة منذ جائحة كورونا، في وجبة كروية دسمة بين عملاقي القارة السمراء، بإدارة من الجنوب إفريقي فيكتور جوميز «أفضل حكام إفريقيا» وفقا للكاف عن العام الماضي.

وبينما يسجل الأهلي ظهوره الخامس عشر في الدور النهائي للمسابقة، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية تأهلاً إلى هذا الدور، فإن الوداد يستعد للمشاركة في النهائي الخامس في مسيرته.

وستكون هذه هي المرة التاسعة التي يلعب فيها الأهلي مباراة التتويج بلقب دوري الأبطال خارج بلاده، فيما ستكون هي الثانية التي يخوضها الوداد على ملعبه، بعد نسخة عام 2017، التي لعب خلالها اللقاء الحاسم في النهائي بالدار البيضاء.

وكان الدور النهائي في البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1964، يجرى بنظام الذهاب والعودة حتى نسخة عام 2019، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة هذا الدور من مباراة واحدة فاصلة على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا، بدءاً من عام 2020.

وخلال مسيرته في النسخة الحالية من البطولة ، لعب الأهلي من دور الـ 32 ليبلغ آخر 12 مباراة ، وفاز بـ 6 مباريات ، وتعادل 4 ، وخسر مباراتين أمام صنداونز في دور المجموعات.

وسجل الأهلي 23 هدفا في 12 مباراة خاضها وتلقى 11 هدفا ، وخرج الفريق بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط ومباراتين في دور المجموعات ضد الهلال السوداني ومباراة في ذهاب. نصف النهائي ضد وفاق سطيف.

أما الوداد فقد لعب 12 مباراة ، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين أمام شباب بلوزداد في إياب ربع النهائي وبيترو أتليتيكو في إياب نصف النهائي ، فيما خسر مرتين أمام هارتس. من أوك الغاني في ذهاب دور 32 من البطولة والمباراة الثانية كانت ضد بترو أتلتيكو في دور المجموعات.

سجل الوداد 26 هدفا في 12 مباراة بالبطولة ، واهتزت شباكه 9 مرات ، وخرج الفريق بشباك نظيفة في 4 مباريات ، بينها مباراتان في دور المجموعات ضد الزمالك والسجرادة ، ومباراتان في ربع النهائي ضد. شباب الجزائر بلوزداد.