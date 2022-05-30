شولتس لا يستبعد تقديم المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء للمواطنين بسبب التضخم

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بإمكانية تقديم المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء للمواطنين في ظل معدلات التضخم القوية.



وقال شولتس في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين إن " المشاكل حقيقية وملموسة وازدادت كلفة كثير من الأشياء من البنزين إلى نفقات الحياة اليومية، ومن ثم فإن المواطنين يحق لهم أن ينتظروا منا ألا نتركهم وحدهم"، وأشار شولتس إلى حزمتي تخفيف الأعباء اللتين تم إقرارهما بالفعل وقال:" وإذا تطلب الوضع سنتخذ مزيدا من القرارات لتخفيف الأعباء على نحو محدد للغاية".



يذكر أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في مايو الجاري بنسبة 9ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن في وقت سابق من اليوم استنادا إلى بيانات أولية.



بذلك يستمر معدل التضخم في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي فوق علامة الـ7%، ولم يسبق أن وصل معدل التضخم في ألمانيا إلى مثل هذا المستوى منذ إعادة توحيد شطريها في أوائل التسعينيات.



وأكد شولتس أنه سيتم تنفيذ المشروعات التي وعد بها حزبه الاشتراكي الديمقراطي في حملته الانتخابية، مثل الدخل الأساسي للمواطن أو تأمين الطفل الأساسي أو بناء المساكن بدون تخفيضات، وذلك على الرغم من النفقات الإضافية بسبب حرب أوكرانيا وأزمة كورونا " وقد بدأنا بالفعل في القيام باللازم لهذا، وسنستمر".