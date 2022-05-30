محافظ مطروح يمنع سير التروسيكل بشارعي الإسكندرية والكورنيش

أصدر محافظ مطروح خالد شعيب اليوم /الأحد/ توجهاته بمنع سير "التروسيكل" بشارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح وطريق الكورنيش .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة - في بيان اليوم - أن المحافظ وجه إدارة مرور مطروح؛ ومجلس مدينة مرسى مطروح؛ بتركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة؛ لمنع سير المركبات ( الترويسكل ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع السير؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين؛ وتيسير الحركة المرورية بالشوارع وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري المشرف لها أمام زوارها .