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محافظ مطروح يمنع سير التروسيكل بشارعي الإسكندرية والكورنيش

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 3:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 3:13 ص

أصدر محافظ مطروح خالد شعيب اليوم /الأحد/ توجهاته بمنع سير "التروسيكل" بشارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح وطريق الكورنيش .
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة - في بيان اليوم - أن المحافظ وجه إدارة مرور مطروح؛ ومجلس مدينة مرسى مطروح؛ بتركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة؛ لمنع سير المركبات ( الترويسكل ) مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع السير؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين؛ وتيسير الحركة المرورية بالشوارع وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري المشرف لها أمام زوارها .

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