محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والرصف بطنطا والمحلة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، خلال ٤ اجتماعات متتالية مشروعات الرصف بطنطا والمحلة والخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها بإجمالي تكلفة ٦٣٦.٢٢٦ مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها ٩١%، في ست قطاعات هي (الكهرباء، الكباري والأنفاق، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن، الإطفاء والمرور).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد.

وناقش محافظ الغربية بنود الخطة الاستثمارية وعلى رأسها مشروعات الرصف، حيث تم مناقشة موقف إنهاء الإجراءات المالية الخاصة برصف الشوارع الجاري رصفها في مدن المحافظة الـ ٨، وذلك لسرعة نهو الخطة والتي وصلت إلى نسب نهو ٩٣% بتكلفة مالية بلغت ٣٤٣.٩٤ مليون، حيث يتم رصف ١٥٩ طريقًا وشارعًا بطول ٢١٠ كم في جميع أنحاء المحافظة.

كما ناقش المحافظ، موقف مشروعات تحسين البيئة والتي ستساهم في القضاء على التلوث ودعم منظومة النظافة بدائرة المحافظة بالآلات والمعدات اللازمة لنقل وتجميع القمامة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تم مناقشة دعم الوحدات المحلية بمعدات يتم توزيعها على مراكز ومدن المحافظة في إطار سعي المحافظة لرفع كفاءة المعدات وتطوير منظومة رفع المخلفات.

وفي ذات السياق تم مناقشة مشروعات توفير المهمات والأدوات اللازمة لإنارة الطرق والشوارع وزرع أعمدة كهربائية جديدة على الطرق المحرومة، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٩٧%، في حين وصلت نسبة إنجاز مشروعات الأمن والإطفاء والمرور إلى ٨٢%.

وأشاد المحافظ بانتهاء موقف تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والتي تم إنجازها بالكامل بنسبة ١٠٠%.

كما ناقش موقف مشروعات قطاع الكباري والأنفاق والتي تم تنفيذها بتكلفة ١٥ مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٦٠%.

وفي ثلاث اجتماعات متتالية تم مناقشة خطة الرصف في حي أول وثان المحلة، وحي أول وثان طنطا، حيث تم استعراض الشوارع التي سيتم رصفها وتحديد موعد لوضع طبقة الأسفلت بالشوارع التي تم تمهيدها خلال الفترة السابقة.