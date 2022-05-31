ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها خلال شهر

ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بعد تخفيف الصين لبعض القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر ستوكس 600 الرئيسي للأسهم الأوروبية ارتفع بنسبة 6ر0% بنهاية تعاملات بورصة لندن للأوراق المالية ليواصل ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ آذار/مارس الماضي. وكانت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا بين الأكثر ارتفاعا فيما تخلفت أسهم شركات الاتصالات والمرافق.



وأشارت بلومبرج إلى أن الأسهم الأوروبية تعاني من الضغوط خلال العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار والحرب الروسية ضد أوكرانيا.



في الوقت نفسه، تزايد نشاط المشترين في السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى انخفاض أسعار الأسهم واستمرار تحسن توقعات الأرباح إلى تزايد شهية المستثمرين لشراء الأسهم.



من ناحيته، قال أولريش أوربان رئيس إدارة الأبحاث والتخطيط للأصول المتعددة في شركة برينبرج إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستؤدي إلى تراجع المخاوف الاقتصادية، من خلال تراجع حدة الاختناق في سلاسل الإمداد وتهدئة أسعار السلع.



وأضاف أن الأسهم الأوروبية يمكن أن تواصل الارتفاع إذا استمر تراجع التذبذب، وانخفض معدل التضخم على نحو مفاجئ.



يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بصورة طفيفة خلال شهر مايو الماضي على خلاف التوقعات، في تراجع للمخاوف من ارتفاع الأسعار للشهر الثاني على التوالي.



وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادي إلى 0ر105 في مايو الجاري مقارنة بـ 9ر104 في أبريل الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجعا طفيفا للثقة لتصل إلى أقل مستوى منذ 14 شهرا.



وفي حين، تراجعت ثقة الشركات الصناعية، تحسنت ثقة شركات الخدمات والتشييد. كما تحسنت ثقة المستهلكين، مع تراجع توقعاتهم للأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.



وارتفع المؤشر الفرعي للثقة بصورة كبيرة في إسبانيا، تليها فرنسا وإيطاليا. في حين لم يتغير المؤشر بالنسبة لألمانيا.



وتراجعت الثقة بين تجار التجزئة بصورة طفيفة خلال الشهر الجاري، حيث انخفض المؤشر إلى سالب 0ر4 مقارنة بـ سالب 9ر3 في أبريل الماضي.رتفع مؤشر توقعات التوظيف بواقع 3ر0 نقطة إلى 9ر112 في مايو الجاري.



ويمكن للأسهم الأوروبية أن تواصل الارتفاع إذا استمرار تراجع التذبذب، وانخفاض معدل التضخم على نحو مفاجئ.اد الصيني سيؤدي إلى تراج