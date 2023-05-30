قرر البنك المركزي الكيني اليوم الاثنين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن البنك تثبيت سعر الفائد عند مستوى 5ر9%، مثلما توقع 5 من 6 محللين استطلعت بلومبرج رأيهم، في حين توقع محلل واحد زيادة الفائدة إلى 75ر9%.

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي هو الأخير لمحافظ البنك لحالي باتريك نجوروج الذي يغادر المنصب في 17 يونيو المقبل ليحل محله كاماو توج الذي رشحه الرئيس الكيني ومن المنتظر أن يصادق البرلمان على تعيينه غدا الثلاثاء.

وفي أسواق المال تراجع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الكينية بمقدار 7 نقاط أساس إلى 75ر11% مساء اليوم الاثنين في تعاملات بسيطة بسبب العطلات الرسمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

يذكر أن البنك المركزي الكيني رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي لكبح جماح التضخم .