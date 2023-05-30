روسيا: النظام الأوكراني وراء الهجوم الإرهابي على موسكو

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، النظام الأوكراني بأنه وراء الهجوم بطائرات الدرون الذي استهدف عدة مباني في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء "هذا الصباح، نفذ نظام كييف عملا إرهابيا بطائرات درون على أهداف في مدينة موسكو".

ونقلت شبكة "آر تي" الروسية عن الوزارة القول إن الهجوم قامت به ثمان طائرات درون، تم التعامل معها.

وأشارت إلى إرغام ثلاث طائرات على تحويل مسارها الأصلي، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرات الخمسة الأخرى.

ولم تقدم موسكو أدلة على اتهامها لكييف. ولم يرد عن أوكرانيا أي رد فعل.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين قد قال في وقت سابق إن طائرات درون هاجمت العاصمة الروسية صباح اليوم، مما ألحق الضرر بعدة مباني.

وقال مسئولو الطوارئ إن طائرة درون هاجمت الطوابق العليا من مبنى سكني في جنوب غرب المدينة.

وأضافوا أن طائرة درون أخرى استهدفت مجمعا سكنيا مؤلفا من 24 طابقا، في جنوب غرب موسكو.