 روسيا: النظام الأوكراني وراء الهجوم الإرهابي على موسكو - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 1:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

روسيا: النظام الأوكراني وراء الهجوم الإرهابي على موسكو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:04 م

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، النظام الأوكراني بأنه وراء الهجوم بطائرات الدرون الذي استهدف عدة مباني في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء "هذا الصباح، نفذ نظام كييف عملا إرهابيا بطائرات درون على أهداف في مدينة موسكو".

ونقلت شبكة "آر تي" الروسية عن الوزارة القول إن الهجوم قامت به ثمان طائرات درون، تم التعامل معها.

وأشارت إلى إرغام ثلاث طائرات على تحويل مسارها الأصلي، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرات الخمسة الأخرى.

ولم تقدم موسكو أدلة على اتهامها لكييف. ولم يرد عن أوكرانيا أي رد فعل.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين قد قال في وقت سابق إن طائرات درون هاجمت العاصمة الروسية صباح اليوم، مما ألحق الضرر بعدة مباني.

وقال مسئولو الطوارئ إن طائرة درون هاجمت الطوابق العليا من مبنى سكني في جنوب غرب المدينة.

وأضافوا أن طائرة درون أخرى استهدفت مجمعا سكنيا مؤلفا من 24 طابقا، في جنوب غرب موسكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك