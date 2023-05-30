قالت وزيرة الصحة الفسطينية مي الكيلة، إن القطاع الصحي في بلادها يواجه تحديات كبيرة جدا بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وخلال مؤتمر صحفي مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أضافت الكيلة التي تزور القاهرة حاليا ضمن وفد يرأسه رئيس وزراء بلادها محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس بطشا بالشعب الفلسطيني سواء في المخيمات أو القرى أو المدن.

وذكرت أن الاحتلال لا يحترم أي نوع من الاتفاقيات الدولية، مؤكدة الحاجة لدعم الدول العربية وفي مقدمتها مصر، لمواجهة التحديات التي يعيشها القطاع الصحي.

وأوضح أنّ القطاع الصحي الفلسطيني غير قادر على استيعاب عدد الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتل.