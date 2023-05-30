وزير الخارجية التشيكي: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لشن حرب باردة ضد روسيا

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إن الإمبريالية الروسية ستمثل مشكلة لعقود مقبلة، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لشن حرب باردة ضد روسيا من أجل كبح نفوذها.



ونقل موقع "راديو براغ إنترناشونال" الإلكتروني التشيكي، اليوم الثلاثاء، عن ليبافسكي قوله أمس خلال حلقة نقاشية بمنتدى "جلوبسيك" في براتيسلافا، إن "روسيا دولة لا تعرف أين تبدأ وأين تنتهي ويجب أن نكون قادرين على مواجهتها".



وأضاف: "إننا نحتاج إلى قدرات دفاعية مناسبة، وإطار أمني قوي".



وفي الوقت نفسه، ناقش وزير الخارجية التشيكي الوضع الأمني مع نظيريه السلوفاكي والنمساوي، مؤكدا ضرورة مواصلة المساعدة في الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.