نقابة المهندسين تُسلم 276 تأشيرة للفائزين بقرعة الحج في الإسكندرية

سلمت نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، 276 تأشيرة للمهندسين وأسرهم، بعد فوزهم بقرعة الحج لعام 1445 هجري.

وفاز 53 مهندسا بالمستوى الخمس نجوم، و65 بالحج السياحي المستوى الاقتصادي موسم كامل، و89 بالحج السياحي الاقتصادي تحسين، و61 في الحج البري تحسين، و8 في الحج البري موسم كامل.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الخميس، فقد جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت لتسليم التأشيرات وشرح برامج ومناسك الحج لكل المستويات، بحضور أمين الصندوق، المهندس وليد ماضي، ورئيس لجنة الرحلات، المهندس محمد قبيصي، وأمين النادي، المهندس محمد فتح الباب.

وهنأ "سعودي" المهندسين الفائزين في قرعة الحج، مؤكدًا أن النقابة حاولت بكل إمكانياتها تذليل كل العقبات والمشاكل التي حدثت خلال الفترة السابقة نتيجة للتغيرات التي طرأت في سعر صرف العملة.

وأشاد بمجهود لجنة الرحلات وأمانة الصندوق، لدورهما في تذليل العقبات والوصول لحلول لكل المشاكل بكل هدوء وحزم، بالتنسيق مع لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.