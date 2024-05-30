الصين تسمح لـ5 من كبار منتجي لحوم الأبقار بأستراليا باستئناف التصدير على الفور

من المقرر أن يتم السماح لخمسة من كبار منتجي لحوم الأبقار في أستراليا، من الممنوعين من تصدير اللحوم إلى الصين، باستئناف التجارة على الفور، في أحدث خطوة من جانب بكين لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع كانبرا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الزراعة الاسترالي موراي وات، قوله اليوم الخميس لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن الحكومة الأسترالية أُبلغت مساء أمس الأربعاء بأنه من المقرر أن يتم تخفيف القيود المفروضة.

جدير بالذكر أن الصين كانت قد رفعت القيود المفروضة على ثلاثة مصدرين محليين آخرين للحوم الأبقار في ديسمبر، في حين ظلت الشحنات التي تصل البلاد من موردين آخرين مقيدة.

وقال وات "إنها أخبار رائعة لمنتجي الماشية في أستراليا، ولصناعة تجهيز اللحوم لدينا، وللعاملين في تلك الصناعات، وبالطبع للصادرات الأسترالية"